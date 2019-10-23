2019-10-23T13:54:10+03:00
Общество

Дорожники готовятся к обустройству ледовой переправы «Салехард-Лабытнанги»

Они изготавливают сигнальные вешки и готовят дорожные знаки
Алена Кульмухаметова
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Дорожники готовятся к обустройству ледовой переправы «Салехард-Лабытнанги». Фото с сайта правительства ЯНАОДорожники готовятся к обустройству ледовой переправы «Салехард-Лабытнанги». Фото с сайта правительства ЯНАО
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В Ямало-Ненецком автономном округе началась подготовка к строительству зимников и ледовых переправ.

По словам заместителя генерального директора АО «Ямалавтодор» Дмитрия Павлова, ведется подготовка к обустройству важного окружного объекта – ледовой переправы между городами Салехард и Лабытнанги. В данное время специалисты ждут образования устойчивого ледового покрова, после приступят к намораживанию.

- Если погода не подведет, планируем открыть движение в первой декаде декабря», – рассказал Дмитрий Павлов.

Готовятся дорожники и к обустройству окружных зимников. Сейчас они изготавливают сигнальные вешки и готовят дорожные знаки. По контракту, до 10 ноября, для предотвращения несанкционированного выезда на строящуюся зимнюю дорогу, будут установлены контрольно-пропускные пункты со знаками.

Всего этой зимой на территории округа предусмотрено устройство и эксплуатация четырёх зимних автомобильных дорог регионального значения: Салехард – Надым – 132,0 км, Лабытнанги – Мужи - Азовы – Теги (в границах Ямало-Ненецкого автономного округа) – 314,0 км, Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – 167,4 км, Уренгой – Красноселькуп – 132,0 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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