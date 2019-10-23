На зимние дороги Ямала выйдет новая дорожная спецтехника
Дорожники Ямало-Ненецкого автономного округа завершили подготовку спецтехники к предстоящим работам по содержанию дорог и обслуживанию зимников.
По словам заместителя генерального директора АО «Ямалавтодор» Дмитрия Павлова, в этом году предприятие закупило 28 единиц техники, которую задействуют уже в этом сезоне. Среди новинок – комбинированные машины, снегоуборочная техника, автокраны, погрузчики, грейдера.
- Парк дорожной техники сильно изношен. Но благодаря поддержке губернатора, в этом году мы на 15% обновили парк снегоуборочную техники, - добавил он.
Для борьбы с гололёдом транспортными предприятиями заготовлена песко-соляная смесь и щебёночный отсев. Жилые вагончики утепляются для проживания в них рабочих на удалённых участках автодорог округа.
ИСТОЧНИК KP.RU