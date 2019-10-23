СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-23T13:34:40+03:00

На зимние дороги Ямала выйдет новая дорожная спецтехника. Фото с сайта правительства ЯНАО

Для борьбы с гололёдом заготовлена песко-соляная смесь и щебёночный отсев

Изменить размер текста: A A

Дорожники Ямало-Ненецкого автономного округа завершили подготовку спецтехники к предстоящим работам по содержанию дорог и обслуживанию зимников.

По словам заместителя генерального директора АО «Ямалавтодор» Дмитрия Павлова, в этом году предприятие закупило 28 единиц техники, которую задействуют уже в этом сезоне. Среди новинок – комбинированные машины, снегоуборочная техника, автокраны, погрузчики, грейдера.

- Парк дорожной техники сильно изношен. Но благодаря поддержке губернатора, в этом году мы на 15% обновили парк снегоуборочную техники, - добавил он.

Для борьбы с гололёдом транспортными предприятиями заготовлена песко-соляная смесь и щебёночный отсев. Жилые вагончики утепляются для проживания в них рабочих на удалённых участках автодорог округа.

ИСТОЧНИК KP.RU