2019-10-23T13:00:03+03:00
Общество

На Ямале определили лауреатов шестой литературной премии губернатора

Имена победителей пока держатся в секрете
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На Ямале определили лауреатов шестой литературной премии губернатора. Фото с сайта правительства ЯНАОНа Ямале определили лауреатов шестой литературной премии губернатора. Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Лауреатов шестой литературной премии губернатора ЯНАО определили накануне на заседании комиссии в Салехарде. Имена победителей будут названы на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 89-й годовщины со дня образования округа, которое состоится в декабре.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, каждый лауреат получит вознаграждение – 100 тысяч рублей.

Литературная премия присуждается в четырёх номинациях – «Художественная и документальная проза», «Поэзия», «Краеведение» и «Дебют».

К оценке произведений конкурсантов впервые привлекли известных писателей, литературоведов и краеведов из Тюмени и Екатеринбурга.

В соответствии с положением о проведении литературной премии Губернатора округа, Награда присуждается один раз в два года. Премию уже присудили 18 авторам, в их числе Анна Неркаги, Лидия Гладкая, Альберт Окотэтто и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24