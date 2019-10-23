На Ямале определили лауреатов шестой литературной премии губернатора
Лауреатов шестой литературной премии губернатора ЯНАО определили накануне на заседании комиссии в Салехарде. Имена победителей будут названы на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 89-й годовщины со дня образования округа, которое состоится в декабре.
Как сообщили в правительстве ЯНАО, каждый лауреат получит вознаграждение – 100 тысяч рублей.
Литературная премия присуждается в четырёх номинациях – «Художественная и документальная проза», «Поэзия», «Краеведение» и «Дебют».
К оценке произведений конкурсантов впервые привлекли известных писателей, литературоведов и краеведов из Тюмени и Екатеринбурга.
В соответствии с положением о проведении литературной премии Губернатора округа, Награда присуждается один раз в два года. Премию уже присудили 18 авторам, в их числе Анна Неркаги, Лидия Гладкая, Альберт Окотэтто и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU