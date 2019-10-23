2019-10-23T12:36:24+03:00
Общество

В Ханымее открылась арт-галерея

Передвижные стенды можно установить где угодно
Алена Кульмухаметова
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В Ханымее открылась арт-галерея. Фото с сайта администрации Пуровского районаВ Ханымее открылась арт-галерея. Фото с сайта администрации Пуровского района
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В детской школе искусств Ханымея открыли арт-галерею. Выставочное оборудование приобрели благодаря победе в конкурсном отборе бюджетных инициатив.

Как рассказали в администрации Пуровского района, проект школы сначала поддержали жители на публичных обсуждениях посёлка, а потом специальная комиссия.

Благодаря арт-галерее юные художники и взрослые могут размещать свои лучшие работы. Проект нацелен на всё население посёлка - пожалуйста, мы всех приглашаем в нашу арт-галерею, и посмотреть, и выставлять свои работы. Отмечается, что галерея предназначена не только для рисунков, но также и для фотографий.

Арт-галерея даёт возможность менять не только экспозиции, но и место их дислокации. Передвижные стенды можно установить где угодно: пространства им нужно немного. Поэтому оформлять выставки педагоги ДШИ планируют не только в стенах родной школы, но и в других учреждениях Ханымея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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