Ямальские родители, воспитывающие детей со сложными диагнозами, получили комментарии специалистов
В Новом Уренгое и Тарко-Сале родители 200 детей со сложными диагнозами получили консультации ведущих специалистов Российской детской клинической больницы.
Главный врач Новоуренгойской больницы Ирина Груздева рассказала, что 22 пациента приглашены на госпитализацию в Москву.
Очные консультации стали возможны благодаря благотворительному проекту «Территория здоровья». В прошлом году на Ямале уже вели прием невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог. В этом году в команду вошёл ещё врач-кардиолог.
Специалисты в рамках визита также провели научно-практические конференции, где обсудили с ямальскими коллегами сложные случаи заболеваний.
Администрация Новоуренгойской больницы планирует продолжить взаимодействие с коллегами в новом формате и пригласить для постоянной работы в Новый Уренгой молодых московских врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU