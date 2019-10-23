2019-10-23T12:17:04+03:00
Общество

Ямальские родители, воспитывающие детей со сложными диагнозами, получили комментарии специалистов

Более двадцати детей получили направления в Москву
Алена Кульмухаметова
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Ямальские родители, воспитывающие детей со сложными диагнозами, получили комментарии специалистов. Фото с сайта правительства ЯНАОЯмальские родители, воспитывающие детей со сложными диагнозами, получили комментарии специалистов. Фото с сайта правительства ЯНАО
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В Новом Уренгое и Тарко-Сале родители 200 детей со сложными диагнозами получили консультации ведущих специалистов Российской детской клинической больницы.

Главный врач Новоуренгойской больницы Ирина Груздева рассказала, что 22 пациента приглашены на госпитализацию в Москву.

Очные консультации стали возможны благодаря благотворительному проекту «Территория здоровья». В прошлом году на Ямале уже вели прием невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог. В этом году в команду вошёл ещё врач-кардиолог.

Специалисты в рамках визита также провели научно-практические конференции, где обсудили с ямальскими коллегами сложные случаи заболеваний.

Администрация Новоуренгойской больницы планирует продолжить взаимодействие с коллегами в новом формате и пригласить для постоянной работы в Новый Уренгой молодых московских врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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