СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-23T12:17:04+03:00

Ямальские родители, воспитывающие детей со сложными диагнозами, получили комментарии специалистов. Фото с сайта правительства ЯНАО

Более двадцати детей получили направления в Москву

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В Новом Уренгое и Тарко-Сале родители 200 детей со сложными диагнозами получили консультации ведущих специалистов Российской детской клинической больницы.

Главный врач Новоуренгойской больницы Ирина Груздева рассказала, что 22 пациента приглашены на госпитализацию в Москву.

Очные консультации стали возможны благодаря благотворительному проекту «Территория здоровья». В прошлом году на Ямале уже вели прием невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог. В этом году в команду вошёл ещё врач-кардиолог.

Специалисты в рамках визита также провели научно-практические конференции, где обсудили с ямальскими коллегами сложные случаи заболеваний.

Администрация Новоуренгойской больницы планирует продолжить взаимодействие с коллегами в новом формате и пригласить для постоянной работы в Новый Уренгой молодых московских врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU