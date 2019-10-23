Жителям Лабытнангов запретили выходить на лед

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-23T11:59:26+03:00

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В течение недели на Ямале под лед провалились четыре человека, двое из которых - дети. Все они погибли.

В этой связи администрация города Лабытнанги устанавливает запрет на выход людей и (или) выезд самоходных транспортных средств на ледовую поверхность водных объектов.

«Во избежание несчастных случаев на водоёмах в период ледостава, просим воздержаться от выхода и выезда на ледовую поверхность водных объектов. Осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен, поэтому существует реальная опасность провала под лёд. Чтобы избежать трагических случаев, соблюдайте установленные запреты не выходите на лед и строго запретите делать это детям» - говорится в сообщении.

О снятии запрета по выходу людей и выезду транспортных средств на ледовую поверхность водных объектов следите в средствах массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU