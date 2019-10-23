СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-23T11:02:15+03:00

Работы юных экологов отмечены на форуме в Исландии. Фото с сайта администрации Надымского района

В Молодежном экологическом форуме этого года в составе делегации Ямала приняли участие две надымские школьницы

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В городе Акюрейри (Исландия) прошел Молодёжный экологический форум, целью которого является объединение усилий молодёжи северных регионов по сохранению Севера и Арктики в интересах устойчивого развития.

По данным департамента образования Надымского района, молодёжный экологический форум проводился международной организацией «Северный Форум» в рамках Ассамблеи «Арктический круг», которая открылась 9 октября в Рейкьявике. «Северный Форум» – международная организация, в состав которой входит 14 регионов и муниципалитетов пяти стран мира. Ямало-Ненецкий автономный округ является членом данной организации с 1996 года.

Отбор участников форума проводится среди школьников – членов Клуба юных дипломатов, победителей и призёров олимпиад, конкурсов и конференций по географии, химии, биологии, экологии и английскому языку.

В Молодежном экологическом форуме этого года в составе делегации Ямала приняли участие две надымские школьницы: ученицы гимназии Васильева Виолетта и Боголюбова Виктория. Виолетта выступила с проектом «Формирование качества природных вод ЯНАО. Их влияние на состояние здоровья коренных малочисленных народов Арктики», а Вика представила исследовательскую работу «Аквакультура в ЯНАО. Перспективы и риски». Консультационную поддержку в подготовке проектов юным экологам оказали учёные Научного центра изучения Арктики.

Ямальские школьники достойно представили на форуме Россию и свой регион. Их исследовательские проекты были высоко оценены членами жюри Экофорума. Результатом участия стали три победы, в числе которых - победа Виолетты Васильевой в номинации «Здоровье и медицина».

ИСТОЧНИК KP.RU