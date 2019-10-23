2019-10-23T10:35:00+03:00
Происшествия

Жительница Салехарда сама перевела деньги аферистам, а после обратилась в полицию

Жители округа игнорируют предупреждения о мошенниках
Алена Кульмухаметова
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Жительница Салехарда сама перевела деньги аферистам, а после обратилась в полициюЖительница Салехарда сама перевела деньги аферистам, а после обратилась в полициюФото: Татьяна Коркина
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Ежедневно в отделения полиции ЯНАО поступают сообщения о мошенничествах. Ямальцы активно переводят деньги аферистам, работающим по старым схемам.

Так, 21 октября в дежурную часть полиции Салехарда поступило заявление от местной жительницы с заявлением, что она стала жертвой мошенников. Она перевела неизвестным 55 000 рублей.

Как сообщили в УМВД ЯНАО, 47-летней жительнице Салехарда позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка. Злоумышленница сообщила, что с банковской карты потерпевшей неизвестные пытались списать деньги, в связи с чем, данную банковскую карту заблокировали и выпустили новую, на которую, для безопасности, необходимо перевести имеющиеся у потерпевшей деньги. По указанию злоумышленников, потерпевшая перевела на банковский счет мошенников все сбережения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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