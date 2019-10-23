В Надыме переселенцы из «авариек» переедут в новый район с развитой инфраструктурой

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-23T09:54:01+03:00

Первый дом будет сдан уже в этом году

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Переселение из аварийного фонда в 2019-2025 годах обсудил в Надымском районе с главой города заместитель губернатора по строительству Андрей Воронов.

По информации правительства ЯНАО, Андрей Воронов посетил основные строительные площадки города и оценил готовность социально-значимых объектов. Он побывал в микрорайоне «Олимпийский», где в конце этого года будет сдан в эксплуатацию один из многоквартирных домов. Завершение строительства микрорайона «Олимпийский» планируется уже в следующем году. У города появится новый современный жилой район с продуманной инфраструктурой: здесь будут свои школа и детский сад, строительство которого уже начато. Новый детский сад на 240 мест возводят на территории нового жилого микрорайона в рамках муниципально-частного партнерства. Подрядчик обещает не подвести и радует первыми результатами.

По словам замгубернатора, в декабре надымчан ждет еще одно событие: будет введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика». Его с переменным успехом строили почти десять лет. А в этом году объект был достроен и уже практически готов к тому, чтобы принять первых посетителей.

Завершился рабочий визит совещанием по вопросам программы переселения из аварийного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU