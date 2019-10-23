2019-10-23T09:36:41+03:00
Происшествия

В Ноябрьске арестовали насильника малолетней девочки

Он познакомился с ней в социальных сетях
Алена Кульмухаметова
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В Ноябрьске арестовали насильника малолетней девочки. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Ноябрьске арестовали насильника малолетней девочки. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Взрослый мужчина познакомился в соцсетях с малолетней девочкой, уговорил на свидание. Изнасиловал, а после сбежал из города. Накануне полицейские арестовали преступника.

Как сообщили в СУ СК ЯНАО, 40-летний житель Ноябрьска обвиняется в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста и в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Согласно материалам уголовного дела, в августе 2019 года мужчина в соцсетях познакомился с малолетней девочкой. Встретившись с потерпевшей, он, зная, что девочке нет и 12 лет совершил тяжкие преступления против ее половой свободы и неприкосновенности.

Узнав, что о его преступлениях стало известно родителям девочки, обвиняемый удалил в социальных сетях переписку между ним и потерпевшей, и уехал из города. Оперативники установили местонахождение обвиняемого, и 18 октября он был доставлен в Ноябрьск. Он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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