В Ноябрьске арестовали насильника малолетней девочки

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-23T09:36:41+03:00

Он познакомился с ней в социальных сетях

Изменить размер текста: A A

Взрослый мужчина познакомился в соцсетях с малолетней девочкой, уговорил на свидание. Изнасиловал, а после сбежал из города. Накануне полицейские арестовали преступника.

Как сообщили в СУ СК ЯНАО, 40-летний житель Ноябрьска обвиняется в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста и в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Согласно материалам уголовного дела, в августе 2019 года мужчина в соцсетях познакомился с малолетней девочкой. Встретившись с потерпевшей, он, зная, что девочке нет и 12 лет совершил тяжкие преступления против ее половой свободы и неприкосновенности.

Узнав, что о его преступлениях стало известно родителям девочки, обвиняемый удалил в социальных сетях переписку между ним и потерпевшей, и уехал из города. Оперативники установили местонахождение обвиняемого, и 18 октября он был доставлен в Ноябрьск. Он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU