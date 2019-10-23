2019-10-23T09:00:49+03:00
Общество

В Лабытнангах выясняют причины взрыва в гараже

Инспекторы пройдут по домам жилого сектора
Алена Кульмухаметова
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В Лабытнангах выясняют причины взрыва в гараже. Фото с сайта администрации города Лабытнанги.В Лабытнангах выясняют причины взрыва в гараже. Фото с сайта администрации города Лабытнанги.
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Причины происшествия на гаражной площадке по улице Больничная в городе Лабытнанги выясняются. Одновременно ведется разбор завалов.

По информации городской администрации, еще до официальной версии МЧС понятно, что причина происшествия заключается в нарушении правил пожарной безопасности. Случай с гаражом дал повод вновь проверить соблюдение горожанами противопожарных требований в жилом секторе.

Поручения даны в ходе внепланового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Управляющим компаниям поручено привести в порядок придомовые территории, подъезды, коридоры, лестницы, где не место хламу. Правила пожарной безопасности должен знать и соблюдать каждый житель, и задействованные в профилактике ведомства проведут инструктажи среди лабытнангцев. Сотрудникам газонаполнительной станции будет продолжена практика обмена газовых баллонов по принципу «из рук в руки» - забираем пустой – отдаем заказчику полный газовый баллон.

Напомним, взрыв в гараже произошел 22 октября в частном гараже по ул. Больничной. Три гаража полностью разрушены, два соседних частично повреждены. Пострадал один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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