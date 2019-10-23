За минувшие сутки на Ямале произошло 23 ДТП
В Ямало-Ненецком автономном округе продолжаются снегопады, а вместе с ними участилось количество ДТП.
По данным синоптиков снегопады в округе сегодня продолжатся. Автоинспекторы просят водителей быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.
Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
Так, по данным окружной Госавтоинспекции за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 23 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств.
Всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 3687 зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, погибли 19 человек и 439 травмированы, в их числе 56 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU