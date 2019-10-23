2019-10-23T07:35:17+03:00
Общество

Картины ямальских художников дорожники Ямала продали с благотворительного аукциона на 340 тысяч рублей

Деньги будут переданы в фонд «Ямине»
Алена Кульмухаметова
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Картины ямальских художников дорожники Ямала продали с благотворительного аукциона на 340 тысяч рублей. Фото с сайта правительства ЯНАОКартины ямальских художников дорожники Ямала продали с благотворительного аукциона на 340 тысяч рублей. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Покупателями стали подрядные организации, занимающиеся строительством и ремонтом дорог на Ямале. Все средства направлены в фонд «Ямине».

Как рассказали в правительстве ЯНАО, благотворительный аукцион в честь Дня работников дорожного хозяйства состоялся 18 октября.

- Аукцион проходит третий год подряд, но картины молодых ямальских художников мы выставили впервые. Наши подрядчики не только проявили огромный интерес к произведениям, но и прониклись главной целью этого мероприятия – поддержке детей с тяжелыми заболеваниями, – отметил президент НП «Ассоциация дорожно-транспортного комплекса ЯНАО» Александр Шишкин.

Напомним, студенты и преподаватели Ямальского многопрофильного колледжа в конце сентября приняли участие в пленэре «Преображение ямальских трасс». На участке капитального ремонта Салехард – Аэропорт художники сделали наброски, а завершили свои работы уже в мастерской. За две недели, используя разные техники, было создано восемь произведений искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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