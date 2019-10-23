СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-23T07:03:12+03:00

Погода на Ямале 23 октября: туман и снегопады. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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В среду 23 октября в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики прогнозируют снежную и туманную погоду. Столбики термометров опустятся от -2 до -10 градусов.

В Ноябрьске в течение дня ожидаются туман, снегопады и плохая видимость. Температура воздуха днем -2 градуса. В Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале сильный снег пройдет в первой половине дня. Температура воздуха дне составит -5, -7 градусов. Ветер слабый северо-западный.

В Новом Уренгое и Надыме столбик термометра покажет в течение дня -3, -7 градусов. Сильный снегопад ожидается утром, а днем ожидается ясная погода. Слабый западный ветер.

В Тазовском температура воздуха днем -2, -6 градусов. В первой половине дня синоптики обещают сильный снег, туман и слабую видимость. Ветер легкий северо-западный.

В Красноселькупе температура воздуха днем составит -1, -2 градусов. Снегопады. Синоптики прогнозируют туман и видимость менее 1 км. Умеренный южный ветер.

В Салехарде, Аксарке, Лабытнанги и Мужах похолодает до -6, -9 градусов. В первой половине дня осадков не ожидается, а во второй пойдет сильный снег. Ветер слабый юго-западный.

В Яр-Сале днем будет солнечно и холодно. Столбик термометра покажет -8, -10 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-западный слабый.

ИСТОЧНИК KP.RU