2019-10-22T17:01:16+03:00
Общество

На Ямале увеличат материнский капитал до полумиллиона рублей

Изменения вступят в силу уже с 1 января 2020 года
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства ЯНАОФото пресс-службы правительства ЯНАО
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На Ямале увеличат размер регионального материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей. С 1 января 2020 года он станет больше на 150 тысяч рублей и достигнет полумиллиона рублей. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

- С 1 января следующего года мы повышаем наш материнский региональный капитал. Он будет полмиллиона - существенный рост. Мы его распространяем не только на третьего ребенка. Он неоднократно с каждым ребенком будет предоставляться, - отметил губернатор.

Глава округа напомнил, что средства материнского капитала в ЯНАО можно направить на улучшение жилищных условий или лечение любого из членов семьи, а также на приобретение или строительство жилья на территории Ямала. Кроме того, за счет средств ямальские семьи могут погасить взятую ранее ипотеку, если жилое помещение находится в капитальном доме на территории округа.

Следует отметить, что накануне, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин призвал регионы не рассчитывать только на федерацию при реализации нацпроектов. Объяснив это тем, что субъекты РФ должны концентрировать собственные ресурсы на ключевых направлениях в своей зоне ответственности.

Ямал в этом смысле уже опережает многие российские регионы, запуская на своей территории разные меры поддержки рождаемости и улучшения демографической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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