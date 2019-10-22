В Ноябрьске ожидается массовое новоселье

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-22T16:08:29+03:00

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В Ноябрьске массово отпразднуют новоселья, сообщили в администрации города. В 2019 году молодым семьям выдадут жилищных сертификатов в четыре раза больше, чем в предыдущем.

329 молодым семьям города вручат свидетельства о праве на получение соцвыплаты на приобретение жилья, уточнил в мэрии.

Сегодня в муниципалитете торжественно получили сразу 84 свидетельства. В истории города подобная церемония проходит впервые. Приветствовал участников жилищных программ и вручал им долгожданный документ глава города Алексей Романов.

- Восемь из десяти человек, которые приходят на личный прием просят помощи в решении жилищных вопросов. Сегодня, благодаря губернатору и правительству округа, пересматриваются условия программы. Я желаю вам в ближайшее время решить свои жилищные вопросы. Пусть в ваших домах царит тепло, добро и уют. Звучит детский смех. Счастья и благополучия всем вам, - отметил глава в своем обращении.

По данным департамента имущественных отношений Ноябрьска на 1 июня 2019 года в списках по окружной программе состояло 376 молодых семей города, по федеральной - 400. Напомним, данные списки утверждаются 1 раз в год 1 июня.

Напомним, основными условиями участия в окружной программе является возраст супругов не старше 36 лет. Жилье, которое приобретают, должно быть в капитальном исполнении и на территории ЯНАО. Согласно изменениям, внесенным в окружную программу в 2017 году, покупать квартиры у близких родственников запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU