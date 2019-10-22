СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-22T15:59:33+03:00

На Ямале приговорили тюменца за производство и сбыт «синтетики» Фото: 89.мвд.рф

Его отправили на 11 лет в исправительную колонию строгого режима и оштрафовали на 250 тысяч рублей

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Тазовский районный суд вынесен приговор 40-летнему тюменцу за незаконное производстве, сбыта или пересылке наркотиков в крупном размере.

С 2017 по 2018 год он изготавливал наркотические вещества для дальнейшего сбыта. У него дома в Тюмени полицейские обнаружили крупную партию зелья. Одновременно на территории поселка Тазовский были изъяты из незаконного оборота 26 тайников закладок, которые сбытчик намеревался реализовать бесконтактным способом.

Эксперты подтердили, изъятое у злоумышленника вещество является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 300 граммов, что является крупным размером. Подозреваемого задержали в Тюмени.

Суд признал его виновным. Приговором назначено наказание в виде 11 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 000 рублей, дополнительного наказания в виде штрафа в размере 200 000 рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU