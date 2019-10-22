В Надыме спорткомплекс-догострой откроют в 2019 году

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-22T15:46:06+03:00

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В Надым около десяти лет строится спортивный комплекс «Арктика». За это время здесь сменилось несколько подрядчиков, которые переоценили свои сил, взявшись за объект. Переломным в истории долгостроя стал 2019 год, когда завершение строительства надымского СОКа, расположенного на въезде в город, вступило в активную фазу.

В настоящее время на объекте работают более 60 человек, в двух бассейнах и по системам вентиляции ведутся пуско-наладочные работы, в большом универсальном зале выравнивается пол под укладку паркета и выполнятся покраска трибун, уже приступили к работам на фасаде здания.

Глава Надымского района Леонидом Дяченко отмечает, что в новом спортивном объекте созданы все условия для занятий физкультурой и спортом «особенных» детей и взрослых. Для них устроены пандус с двойными поручнями, специальные туалетные комнаты, раздевалки и душевые комнаты, на трибунах - места для колясочников. Для обеспечения доступности в помещения бассейна и тренажерного зала будут работать подъемные платформы и вертикальные подъемники. Для спуска маломобильных людей из кресла-коляски в воду бассейна установлен пневматический подъемник.

Согласно муниципальному контракту подрядчик должен был сдать спорткомплекс в сентябре 2020 года, но по просьбе муниципальных властей темпы работ были ускорены.

Название для спорткомплекса выбрали сами жители Надымского района, проголосовав за него на портале «Живем на Севере». Теперь совершенно точно известно, что «Арктика» - на подходе: откроется она уже во второй декаде этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU