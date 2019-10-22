2019-10-22T16:14:43+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое соседи увидели, как гость убивает хозяина квартиры

Избитого мужчину успели спасти
Анна Полякова
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В Новом Уренгое соседи увидели, как гость убивает хозяина квартиры Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое соседи увидели, как гость убивает хозяина квартиры Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое гость едва не убил хозяина квартиры. В разборки вмешались бдительные соседи, которые и спасли мужчину от трагедии.

Это случилось вечером 6 октября 2019 года. 66-летний мужчина, приехавший в город в поисках работы, зашел в гости к знакомому. Во время пьяник между ними возник конфликт. Когда обеспокоенные шумом соседи выглянули в общий коридор, то увидели, что гость, повалив на пол хозяина квартиры, избивает его осколком от стеклянной бутылки по голове. Вмешательство соседей и спасло жизнь мужчине. Его доставили в городскую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следствие проводит неотложные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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