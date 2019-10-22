Взрыв в Лабытнанги разрушил три гаража
В Лабытнанги от прогремевшего взрыва в частном гараже по улице Больничной тряхнуло рядом стоящие дома. ЧП произошло сегодня, 22 октября.
Фото: скрин видео группа "Лабытнанги Info" vk.com
Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, сообщение о происшествии поступило в 15 часов 20 минут. Произошел взрыв газового баллона с последующим обрушением и возгоранием гаражей, существовала угроза распространения пожара. Жилых домов вблизи гаража нет.
Фото: 89.mchs.gov.ru
В ликвидации ЧП принимает участие 18 человек и 4 единицы спецтехники. Около получаса понадобилось спасателям, чтобы локализовать очаг пожара на площади 100 квадратных метров и устранить угрозу распространения на соседние гаражи. На данный момент идёт работа по полной ликвидации пожара.
- За магазином «Климат» при взрыве три гаража разрушены, два соседних частично повреждены. Один человек пострадал, в больнице ему оказывается помощь. Для жилого сектора города угрозы нет, сообщает администрации города.
На месте пожара работают дознаватели МЧС России для установления причины пожара.
Взрыв в Лабытнанги.
ИСТОЧНИК KP.RU