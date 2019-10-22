В Новом Уренгое уничтожат почти 300 пар фейковых кроссовок
На подделках красовались надписи «New Balance» и «Reebok»
В Новом Уренгое уничтожат почти 300 пар фейковых кроссовок Фото: Новоуренгойской транспортной прокуратурой
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Сотрудники Новоуренгойской транспортной прокуратурой выявили 294 единиц контрафактной спортивной обуви.
В торговой точке обнаружили кроссовка с незаконным использованием товарных знаков известных брендов, таких как «New Balance» и «Reebok», сообщает региональное ведомство.
Индивидуальный предприниматель, торговавший фейковым товаром, привлечен к административной ответственности. В наказание ему назначен штраф в размере 50 000 рублей. Изъятая контрафактная продукция будет уничтожена.
ИСТОЧНИК KP.RU