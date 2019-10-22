2019-10-22T13:56:52+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое уничтожат почти 300 пар фейковых кроссовок

На подделках красовались надписи «New Balance» и «Reebok»
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое уничтожат почти 300 пар фейковых кроссовок Фото: Новоуренгойской транспортной прокуратуройВ Новом Уренгое уничтожат почти 300 пар фейковых кроссовок Фото: Новоуренгойской транспортной прокуратурой
Изменить размер текста:

Сотрудники Новоуренгойской транспортной прокуратурой выявили 294 единиц контрафактной спортивной обуви.

В торговой точке обнаружили кроссовка с незаконным использованием товарных знаков известных брендов, таких как «New Balance» и «Reebok», сообщает региональное ведомство.

Индивидуальный предприниматель, торговавший фейковым товаром, привлечен к административной ответственности. В наказание ему назначен штраф в размере 50 000 рублей. Изъятая контрафактная продукция будет уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24