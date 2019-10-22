На новой набережной в Надыме запретят выгуливать собак

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-22T13:32:35+03:00

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Новая набережная озера Янтарного в Надыме, которую торжественно открыли в понедельник, 21 октября, стремительно набирает популярность среди горожан.

Напомним, накануне после масштабной реконструкции запустили в эксплуатацию первую очередь нового городского объекта. Теперь здесь много людей в любое время суток. Особенно эффектно она смотрится вечером, когда десятки фонарей, шаров, декоративные деревья и малые архитектурные формы с подсветкой создают уют.

Как сообщили в администрации Надымского района, в ближайшее время появятся знаки о том, что набережная – исключительно пешеходная зона, а выгул собак здесь запрещен. Об этом накануне на очередном аппаратном совещании рассказал глава Надымского района.

Кроме того, глава района Леонид Дяченко отметил, что на набережной необходимо предусмотреть работу киосков быстрого питания, а со стороны гостиницы «Янтарной» организовать парковку для личного автотранспорта надымчан.

Работы по проектированию второй очереди благоустройства – до микрорайона «Олимпийский» - начнутся уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU