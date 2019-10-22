В Новом Уренгое пешеход попал под колеса автобуса
В Новом Уренгое на улице Дружбы Народов 21 октября случилось ДТП с участием автобуса. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в 20.12 водитель автобуса ЛиАЗ наехал на пешехода.
Уточняется, что человек вышел на проезжую часть дороги вне установленном месте. В результате ДТП, пешеход с различными травмами госпитализирован.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано семнадцать ДТП, в результате которых один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.
С начала 2019 года в 3662 зарегистрированных ДТП погибли девятнадцать человек и 439 травмированы, в их числе 56 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU