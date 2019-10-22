В Новом Уренгое пешеход попал под колеса автобуса

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-22T13:21:30+03:00

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В Новом Уренгое на улице Дружбы Народов 21 октября случилось ДТП с участием автобуса. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в 20.12 водитель автобуса ЛиАЗ наехал на пешехода.

Уточняется, что человек вышел на проезжую часть дороги вне установленном месте. В результате ДТП, пешеход с различными травмами госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано семнадцать ДТП, в результате которых один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.

С начала 2019 года в 3662 зарегистрированных ДТП погибли девятнадцать человек и 439 травмированы, в их числе 56 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU