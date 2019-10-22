2019-10-22T13:08:58+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое бывшего сотрудника организации наказали за коммерческий подкуп

Виновный отделался условным сроком
Анна Полякова
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В Новом Уренгое бывшего сотрудника организации наказали за коммерческий подкупВ Новом Уренгое бывшего сотрудника организации наказали за коммерческий подкупФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое зачитали приговор бывшему сотруднику организации, которого судили за коммерческий подкуп. Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения решения.

Заместитель директора знал о заключенном между коммерческой организацией и предприятием договоре на оказание услуг по сопровождению строительства, реконструкции и ремонта скважин. Он решил совершить коммерческий подкуп в особо крупном размере на сумму 2 млн 450 тысяч рублей. 19 июля 2018 года он передал сотруднику предприятия первую часть оговоренной суммы в размере 130 тысяч рублей, чтобы приемка услуг, оказанных коммерческой организаций, прошла беспрепятственно и без применения понижающих коэффициентов. При этом он пообещал передавать денежное вознаграждение в сумме 80 тысяч рублей ежемесячно, до окончания срока действия договора.

Преступление было выявлено и пресечено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

При вынесении приговора суд учел, что мужчина имеет заболевание, которое входит в Перечень недугов, препятствующих отбыванию наказания.

В результате суд приговорил мужчину к 4 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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