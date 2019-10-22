2019-10-22T12:49:34+03:00
Общество

На Ямале выбрали лучшего кондитера

Победителем профессионального конкурса стал Махмадулло Юсупов из Салехарда
Анна Полякова
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На Ямале выбрали лучшего кондитера Фото: yanao.ruНа Ямале выбрали лучшего кондитера Фото: yanao.ru
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На Ямале подвели итоги конкурса профмастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший кондитер». Темой состязаний в этом году стала «Русская сказка». Соревнования проходили в округе в течение двух месяцев – в сентябре и октябре.

Первое место среди работников предприятий занял Махмадулло Юсупов из Салехарда. В этом году впервые в них приняли участие студенты среднеспециальных учебных заведений Ямала. Так, в этой категории лучшими стали студенты из филиала Ямальского многопрофильного колледжа в городе Лабытнанги. Первое место завоевал Дмитрий Кухаришин.

К слову, конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» на Ямале проводится с 2011 года. Его организаторами в номинации «Лучший кондитер» выступают департамент экономики и Торгово-промышленная палата округа, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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