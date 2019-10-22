В Ноябрьске нашли порванную лодку пропавшего рыбака

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-22T12:09:21+03:00

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Соцсети облетела весть о пропаже человека в Ноябрьске. Сообщается, что исчез 48-летний Глеб Буров. Он уехал 19 октября в 9 утра на рыбалку на реку Пякупур. Ночью того же дня выходил последний раз на связь, после стал недоступен.

«Был на лодке с веслами, лодку нашли порванной, куртка в лодке, телефон остался в машине на берегу», - написала автор публикации Кристина Осипова.

Известно, что к поискам уже подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт Ямал». Они распространяют ориентировки. В описании говорится, что мужчина ростом 176 см, худощавого телосложения, волосы - темно-русые, карие глаза. В день исчезновения на нем была куртка и штаны цвета хаки, коричневые ботинки, кепка цвета хаки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить в полицию или по номеру телефона 8-922-054-28-61.

ИСТОЧНИК KP.RU