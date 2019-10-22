2019-10-22T11:31:22+03:00
Происшествия

На Ямале с поезда сняли рецидивиста, укравшего телефон на вокзале

Мужчина прикарманил сотовый у спящего соседа в комнате отдыха на вокзале станции Коротчаево
Анна Полякова
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Сотрудники транспортной полиции Нового Уренгоя задержали в поезде мужчину, который пытался скрыться после кражи на вокзале.

58-летний житель Новосибирской области в комнате отдыха железнодорожного вокзала станции Коротчаево похитил из-под подушки сотовый телефон соседа, пока тот спал. Далеко уехать ему не удалось. Как только владелец сотового обнаружил пропажу, он сообщил об этом в транспортную полицию.

По горячим следам правоохранители установили, что похититель едет в девятом вагоне поезда № 309 сообщением «Новый Уренгой – Екатеринбург». Мужчину сняли с поезда на станции Ноябрьск-2, мобильное устройство изъято.

В отношении рецидивиста, который ранее был судим за кражу, в Ново-Уренгойском линейном отделе МВД России на транспорте возбудили очередное уголовное дело, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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