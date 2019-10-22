В Лабытнанги собираются отмечать Новый год по-новому

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-22T11:13:47+03:00

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Жителям Лабвтннги предлагают выступить с идеями по поводу празднования Нового года в городе. Платформой для выдвижения инициатив стал информационный ресурс «Живём на Севере». Здесь стартовал сбор предложений по направлению «Новый год – по-новому!».

Горожане могут пофантазировать на тему самого волшебного праздника в году. Администрация города уверена, что в каждой семье есть особые новогодние традиции. А кто-то возможно знает способ встретить и провести новогодние праздники как-нибудь по-новому, весело и интересно, с «изюминкой».

- Предлагайте праздничные мероприятия, которые можно было бы организовать и провести в Лабытнанги во время новогодних каникул!», - опубликовали обращение власти города на официальном сайте мэрии.

Идеи принимаются по 5 ноября включительно, затем наступит этап голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU