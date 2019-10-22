2019-10-22T11:01:55+03:00
Общество

На Ямале подвели итоги массовых проверок водителей на трезвость

27 пьяных водителей привлекли к ответственности
Анна Полякова
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На Ямале подвели итоги массовых проверок водителей на трезвость Фото: 89.мвд.рфНа Ямале подвели итоги массовых проверок водителей на трезвость Фото: 89.мвд.рф
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На Ямале за три дня задержали 27 пьяных водителей. Профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» Госавтоинспекция ЯНАО провела с 18 по 20 октября.

За пьяное вождение равно, как и отказ от медосвидетельствовании, водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Водителей, повторно севших за руль нетрезвыми, ждет уголовная ответственность. Они могут лишиться свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет, уточняет УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Также Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения сообщать о возможных фактах управления автотранспортом водителями с признаками опьянения. Позвонив по номеру 02 (102 для сотовой связи), необходимо сообщить марку, регистрационный знак транспортного средства, цвет и направление его движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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