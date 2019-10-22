2019-10-22T10:28:00+03:00
Общество

Семь салехардских студентов получили образовательную субсидию

По окончании обучения молодой специалист должен отработать три года на Ямале
Анна Полякова
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Семь салехардских студентов получили образовательную субсидию Фото: pixabay.comСемь салехардских студентов получили образовательную субсидию Фото: pixabay.com
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Семь будущих специалистов из Салехарда стали обладателями образовательной субсидии на получение высшего образования. Помощь от региона предоставляется по определенному перечню специальностей, наиболее приоритетных для нашего округа.

В списке - добыча и переработка полезных ископаемых, электроэнергетика, транспорт и строительство дорог, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культура, средства массовой информации и информационные технологии. Размер субсидии зависит от успеваемости студента. Отличники имеют право на субсидию в размере 99% стоимости обучения за один учебный год.

- Предоставив субсидию, мы можем с 70% уверенностью предполагать, что эти дети после обучению вернутся на Ямал. Мы всех выпускников ждем, и практика показывает, что они возвращаются и трудоустраиваются. Это дает нам возможность прогнозировать приток рабочих рук, - отметила заместитель главы города по соцполитике Ирина Максимова.

По окончании обучения студент должен отработать не менее трех лет по полученной или смежной специальности в организациях на Ямале. В случае если после обучения выпускник не возвращается на малую родину, то ему придется вернуть сумму, потраченную на него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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