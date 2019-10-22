Семь салехардских студентов получили образовательную субсидию
Семь будущих специалистов из Салехарда стали обладателями образовательной субсидии на получение высшего образования. Помощь от региона предоставляется по определенному перечню специальностей, наиболее приоритетных для нашего округа.
В списке - добыча и переработка полезных ископаемых, электроэнергетика, транспорт и строительство дорог, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культура, средства массовой информации и информационные технологии. Размер субсидии зависит от успеваемости студента. Отличники имеют право на субсидию в размере 99% стоимости обучения за один учебный год.
- Предоставив субсидию, мы можем с 70% уверенностью предполагать, что эти дети после обучению вернутся на Ямал. Мы всех выпускников ждем, и практика показывает, что они возвращаются и трудоустраиваются. Это дает нам возможность прогнозировать приток рабочих рук, - отметила заместитель главы города по соцполитике Ирина Максимова.
По окончании обучения студент должен отработать не менее трех лет по полученной или смежной специальности в организациях на Ямале. В случае если после обучения выпускник не возвращается на малую родину, то ему придется вернуть сумму, потраченную на него.
ИСТОЧНИК KP.RU