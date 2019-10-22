В Тазовском районе восстановили земли исторического наследия, где ведётся нефтедобыча

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-22T10:00:57+03:00

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В Тазовском предприятие «Мессояханефтегаз» завершило очередной комплекс работ по восстановлению земель на территории Восточно-Мессояхского месторождения. В этом году нефтедобытчики провели рекультивацию на четырёх разведочных скважинах советского периода, относящихся к категории земель исторического наследия.

Специалисты очистили тундровую территорию от остатков производственного оборудования, временных строений и отходов. Как рассказали в компании, только металлолома с этих участков собрано около 135 тонн. На этапе биологической рекультивации площадки засеяли семенами многолетних трав – такие меры помогут предотвратить образование эрозий чувствительного почвенного слоя.

Качество восстановительных работ проверила комиссия, куда вошли представители администрации Тазовского района и ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам!». В результате все участки были приняты на баланс муниципалитета.

- Мы стараемся не только минимизировать техногенное воздействие на экосистему Крайнего севера, но и проводим комплекс проактивных природоохранных мероприятий, реализуем на Мессояхских участках экологические программы по мониторингу и защите окружающей среды, – рассказал генеральный директор «Мессояханефтегаза» Виктор Сорокин.

За весь период разработки автономного месторождения предприятие рекультивировало 2,6 млн кв. м земель – на этой территории можно было бы разместить 107 таких объектов, как Красная площадь в Москве, уточнили в администрации Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU