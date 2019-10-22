В Тазовском районе восстановили земли исторического наследия, где ведётся нефтедобыча
В Тазовском предприятие «Мессояханефтегаз» завершило очередной комплекс работ по восстановлению земель на территории Восточно-Мессояхского месторождения. В этом году нефтедобытчики провели рекультивацию на четырёх разведочных скважинах советского периода, относящихся к категории земель исторического наследия.
Специалисты очистили тундровую территорию от остатков производственного оборудования, временных строений и отходов. Как рассказали в компании, только металлолома с этих участков собрано около 135 тонн. На этапе биологической рекультивации площадки засеяли семенами многолетних трав – такие меры помогут предотвратить образование эрозий чувствительного почвенного слоя.
Качество восстановительных работ проверила комиссия, куда вошли представители администрации Тазовского района и ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам!». В результате все участки были приняты на баланс муниципалитета.
- Мы стараемся не только минимизировать техногенное воздействие на экосистему Крайнего севера, но и проводим комплекс проактивных природоохранных мероприятий, реализуем на Мессояхских участках экологические программы по мониторингу и защите окружающей среды, – рассказал генеральный директор «Мессояханефтегаза» Виктор Сорокин.
За весь период разработки автономного месторождения предприятие рекультивировало 2,6 млн кв. м земель – на этой территории можно было бы разместить 107 таких объектов, как Красная площадь в Москве, уточнили в администрации Тазовского района.
ИСТОЧНИК KP.RU