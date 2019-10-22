Таркосалинцы выбрали Леопольда и Чебурашку героями ледового городка
Таркосалинцы приняли участие в голосовании, выбирая тематику новогоднего ледового городка. Опрос проводился на региональном портале «Живем на Севере». Абсолютное большинство горожан отдало предпочтение героям советских мультфильмов.
Напомним, в первой половине октября специалисты департамента транспорта и систем жизнеобеспечения уже традиционно предложили горожанам самостоятельно выбрать тему оформления ледовых фигур.
Как рассказали в администрации Пуровского района, в борьбу за возможность украсить главные таркосалинские площади вступили тяжеловесы Лунтик, Фиксики, Барбоски и другие персонажи современного отечественного мультпроизводства.
Противостояли им герои сказок Пушкина (Руслан и Людмила; Золотая рыбка; Царевна-Лебедь и другие), а также персонажи из других известных детских книг (Айболит; Колобок; Муха Цокотуха). Но таркосалинцы выбрали героев советских мультфильмов.
По итогам прошедшего голосования праздничное новогоднее настроение юным и не очень горожанам подарят ледовые проекции кота Леопольда, Чебурашки и крокодила Гены, Малыша и Карлсона, Домовенка Кузи и их сказочных коллег из киностудии «Союзмультфильм».
ИСТОЧНИК KP.RU