2019-10-22T09:48:58+03:00
Общество

Таркосалинцы выбрали Леопольда и Чебурашку героями ледового городка

Претендентами на победу были Лунтик, Золотая Рыбка, Колобок
Анна Полякова
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Таркосалинцы выбрали Леопольда и Чебурашку героями ледового городка Фото: puradm.ruТаркосалинцы выбрали Леопольда и Чебурашку героями ледового городка Фото: puradm.ru
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Таркосалинцы приняли участие в голосовании, выбирая тематику новогоднего ледового городка. Опрос проводился на региональном портале «Живем на Севере». Абсолютное большинство горожан отдало предпочтение героям советских мультфильмов.

Напомним, в первой половине октября специалисты департамента транспорта и систем жизнеобеспечения уже традиционно предложили горожанам самостоятельно выбрать тему оформления ледовых фигур.

Как рассказали в администрации Пуровского района, в борьбу за возможность украсить главные таркосалинские площади вступили тяжеловесы Лунтик, Фиксики, Барбоски и другие персонажи современного отечественного мультпроизводства.

Противостояли им герои сказок Пушкина (Руслан и Людмила; Золотая рыбка; Царевна-Лебедь и другие), а также персонажи из других известных детских книг (Айболит; Колобок; Муха Цокотуха). Но таркосалинцы выбрали героев советских мультфильмов.

По итогам прошедшего голосования праздничное новогоднее настроение юным и не очень горожанам подарят ледовые проекции кота Леопольда, Чебурашки и крокодила Гены, Малыша и Карлсона, Домовенка Кузи и их сказочных коллег из киностудии «Союзмультфильм».

ИСТОЧНИК KP.RU

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