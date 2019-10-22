Ямальские показатели нацпроекта «Демография» оценил министр труда

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-22T09:23:44+03:00

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Заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова рассказала министру труда и соцзащиты РФ Максиму Топилину о реализации на Ямале нацпроекта «Демография». Селекторное совещание с регионами Уральского федерального округа прошло в Салехарде 21 октября.

- Нельзя надеяться только на федерацию, - обратился к участникам совещания министр.

Он напомнил, что со следующего года на федеральном уровне принято решение о расширении программы пособия на первого, второго ребенка. Его будут получать не до полутора, а до трёх лет ребенка. Сам размер пособия увеличится с полутора до двух прожиточных минимумов.

Фото: yanao.ru

Татьяна Бучкова во время доклада отметила, что Ямал имеет высокие шансы выполнить задачу Президента РФ в рамках нацпроекта «Демография». Для этого по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в округе принят ряд дополнительных мер.

На Ямале уже приняли закон, который семьям с доходом ниже прожиточного минимума увеличил ежемесячное пособие на каждого ребенка в два раза. Действует также новая мера поддержки, как подарок новорожденному. Он состоит из более чем 40 наименований. С 2020 года у нас в регионе будет расширен круг лиц, имеющих право на региональный материнский капитал. Ранее он выдавался многодетной семье только один раз.

- Со следующего года и за третьего, и за четвертого, и за последующих детей регион будет выплачивать материнский капитал», - рассказала заместитель губернатора.

Татьяна Бучкова доложила о выполнении задач по поддержке и повышению качества жизни старшего поколения, по содействию занятости женщин, по строительству детских садов, что позволяет сократить очередь для малышей до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU