СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-22T08:40:13+03:00

Пуровчанка заплатила 150 тысяч рублей, чтобы избавиться от проблем в личной жизни Фото: pixabay.com

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Пуровчанка, мечтающая избавиться от проблем в личной жизни, решила прибегнуть к обряду. 43-летняя женщина в социальных сетях увидела объявление о предоставлении услуг экстрасенса и заполнила анкету.

Ей перезвонила неизвестная и сообщила, что готова провести обряд, для этого необходимо перевести на указанный ею счет 11 700 рублей, заявительница выполнила данное условие.

Затем еще несколько дней под разными предлогами она перевела на указанные счета более 150 тысяч рублей – с счет предоставленных экстрасенсорных услуг. Только после очередного телефонного звонка с требованием оплаты, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Полицейские устанавливают причастных к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Правоохранители призывают людей проявлять бдительность, не доверять объявлениям подобного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU