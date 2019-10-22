2019-10-22T06:28:29+03:00
Общество

На Ямале снизились показатели заболеваемости ВИЧ

200 специалистов обсудили возможности диагностики
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале снизились показатели заболеваемости ВИЧ Фото: yanao.ruНа Ямале снизились показатели заболеваемости ВИЧ Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале медики обсудили вопросы ранней диагностики ВИЧ-инфекции. Окружная научно-практическая конференция состоялась в Ноябрьске на базе Ямальского СПИД-Центра. В разговоре приняли участие более 200 эпидемиологов, инфекционистов, терапевтов, педиатров, стоматологов и других специалистов.

Медики отметили, что диагностика и лечение ВИЧ-инфицированных станет намного эффективнее, если заболевание будет выявляться своевременно. Для этого врачам в поликлиниках на первичных приемах нужно в обязательном порядке обследовать пациентов на ВИЧ-инфекцию и мотивировать жителей к прохождению регулярного тестирования.

Руководитель Ямальского СПИД-Центра Людмила Волова пояснила, что ведется колоссальная работа, чтобы каждый тщательно подумал, прежде чем применить какие-либо факторы риска в своем поведении.

По её словам, на сегодняшний день в регионе есть все лекарственные препараты согласно перечню, зарегистрированному в России. Также защищена заявка на приобретение антиретровирусных препаратов. Расчет сделан на лечение 90% всех ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, и тех, кто будет выявлен в 2020 году.

Ведущий специалист научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Минздрава России Лариса Афонина отметила, что за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Снижение заболеваемости среди коренных малочисленных народов Севера в 2019 году составило 26,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тазовском районе восстановили земли исторического наследия, где ведётся нефтедобыча
Таркосалинцы выбрали Леопольда и Чебурашку героями ледового городка
Ямальские показатели нацпроекта «Демография» оценил министр труда
Пуровчанка заплатила 150 тысяч рублей, чтобы избавиться от проблем в личной жизни
На реке Юрибей погиб водитель снегохода, провалившись под лед
Погода на Ямале 22 октября: прогнозируются снегопады
На Ямале рассмотрели меры борьбы с бытовой преступностью
Тазовские аграрии подсчитали новорожденных телят
В Надыме торжественно открыли часть обновленной набережной
Сотня бойцов прошли Школу поисковика в Ноябрьске
Югорчанам рассказали, почему нужно участвовать в конкурсе «Лидеры России»
В Тазовском районе мужчина забил табуреткой обидчика сестры
На реку Пур вышли вездеходы на воздушной подушке
На Ямале педофила, изнасиловавшего свою дочь, посадили на 13 лет
Глава Салехарда пообещал ремонт в маневренном фонде выполнить в срочном порядке
В Ноябрьске оштрафовали 28 шумных горожан, раздражавших соседей
В Новом Уренгое задержали мошенника, продававшего виртуальные автозапасти