На Ямале снизились показатели заболеваемости ВИЧ
На Ямале медики обсудили вопросы ранней диагностики ВИЧ-инфекции. Окружная научно-практическая конференция состоялась в Ноябрьске на базе Ямальского СПИД-Центра. В разговоре приняли участие более 200 эпидемиологов, инфекционистов, терапевтов, педиатров, стоматологов и других специалистов.
Медики отметили, что диагностика и лечение ВИЧ-инфицированных станет намного эффективнее, если заболевание будет выявляться своевременно. Для этого врачам в поликлиниках на первичных приемах нужно в обязательном порядке обследовать пациентов на ВИЧ-инфекцию и мотивировать жителей к прохождению регулярного тестирования.
Руководитель Ямальского СПИД-Центра Людмила Волова пояснила, что ведется колоссальная работа, чтобы каждый тщательно подумал, прежде чем применить какие-либо факторы риска в своем поведении.
По её словам, на сегодняшний день в регионе есть все лекарственные препараты согласно перечню, зарегистрированному в России. Также защищена заявка на приобретение антиретровирусных препаратов. Расчет сделан на лечение 90% всех ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, и тех, кто будет выявлен в 2020 году.
Ведущий специалист научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Минздрава России Лариса Афонина отметила, что за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Снижение заболеваемости среди коренных малочисленных народов Севера в 2019 году составило 26,6%.
ИСТОЧНИК KP.RU