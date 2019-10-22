СЕГОДНЯ 05:33 2019-10-22T05:33:05+03:00

Погода на Ямале 22 октября: прогнозируются снегопады Фото: администрации Надымского района

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Во вторник, 22 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде дневной максимум – 2 градуса, пасмурно. Снегопад – в течение дня. Ветер переменных направлений 4 м/с.

В Ноябрьске -2 градуса, пасмурно, снег пойдет после обеда. Ветер – юго-восточный 8 м/с.

В Новом Уренгое -3 градуса, пасмурно, снег начнется поздно вечером. Юго-восточный ветер будет дуть со скорость 9 м/с.

В Надыме -3 градуса, пасмурно, во второй половине дня - снегопад. Ветер – юго-восточный 7 м/с.

В Губкинском - 2 градуса, пасмурно, ближе к ночи - снег. Ветер – юго-восточный 7 м/с.

В Тарко-Сале -2 градуса, пасмурно, вечером пойдет снег. Юго-восточный ветер 7 м/с.

В Муравленко -2 градуса, пасмурно, во второй половине дня - снегопад. Ветер юго-восточный 8 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, снегопад – в течение дня. Ветер восточных направлений 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU