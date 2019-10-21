На Ямале рассмотрели меры борьбы с бытовой преступностью

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-21T16:06:35+03:00

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На Ямале за девять месяцев 2019 года на 4,3% снизилось количество преступлений до 5573 эпизодов. В том числе, на 13,5% уменьшилось число особо тяжких и на 33,3% - убийст. Такие данные прозвучали 21 октября на заседании окружной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл замгубернатора Ямала Аркадий Бессонов.

В регионе функционирует комплексная интегрированная система безопасности (КИСБ), которую в работе используют УМВД России по ЯНАО, УФССП России по ЯНАО, УФСИН России по ЯНАО, Военкомат, региональное управление ФСБ России по Тюменской области.

С КИСБ работают 23 предприятия ТЭК для проверок вахтовиков. Система проверила почти 300 тысяч граждан и 8 тысяч транспортных средств, при этом обнаружено 69 лиц, находящихся в розыске.

Сегодня охранять общественный порядок совместно с полицией выходят 11 казачьих формирований и 23 народные дружины общей численностью около 600 человек. Ими выявлено почти 3 тысячи административных правонарушений, раскрыты 8 преступлений.

По итогам совещания участниками было высказано предложение о возможности обмена информацией о правонарушениях между службами и ведомствами для более эффективной работы, сообщает правительство ЯНАО.

Аркадий Бессонов, в свою очередь, рекомендовал полиции совместно с органами местного самоуправления провести мероприятия для социальной адаптации освободившихся из мест заключения, чтобы снизить число преступлений на бытовой почве, которые совершает чаще всего эта категория лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU