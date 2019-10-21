Тазовские аграрии подсчитали новорожденных телят
Тазовские аграрии подвели итоги отельной кампании. Одновременно специалисты проанализировали вакцинацию от сибирской язвы и запланировали убойную кампанию, сообщает районная администрация.
Сегодня стада сельскохозяйственных предприятий района насчитывают порядка 40 тысяч голов, почти половина из которых – стельные важенки. За время отельной кампании в стадах предприятий родилось порядка 8 тыс. телят, сохранность молодняка составила 68% от числа появившихся на свет.
За летние месяцы телята подросли и окрепли, во время кампании по вакцинации их обработали против подкожного и носоглоточного овода. Несмотря на затяжную весну и повышенный процент естественного отхода молодняка, тазовские аграрии удерживают количество поголовья на стабильном уровне.
Третий этап вакцинации оленей в районе завершился в первой декаде октября. Всего за время прививочной кампании вакцину от сибирской язвы «получили» более 160 тыс. голов, что составило 90% от плана, намеченного специалистами ветеринарной службы.
Напомним, только привитые особи принимаются на реализацию в убойную кампанию. Она начнется, как и прежде, во вторую декаду ноября. Сейчас зоотехники предприятий производят просчет поголовья для формирования убойного стада.
В 2019 году в Тазовском районе официально образовалось 6 новых фермерских хозяйств, работающих в сфере оленеводства. В этом году община «Сядэй-Яхинская» получила грант в размере 15 млн рублей для реализации экспериментального проекта по изготовлению изгороди для содержания оленей.
Сейчас на территории Тазовского района выпасается более 250 тыс. северных оленей. Из них 215 тыс. содержится в стадах оленеводов частников.
ИСТОЧНИК KP.RU