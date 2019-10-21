В Надыме торжественно открыли часть обновленной набережной

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-21T15:27:06+03:00

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В Надыме 21 октября состоялась торжественная церемония открытия первой очереди набережной озера Янтарного. Грандиозный проект отвечает самым актуальным трендам комфортной городской среды. Преображение набережной началась еще в ноябре прошлого с демонтажа старых конструкций.

Благоустройство велось в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и стало переломной точкой в архитектурной судьбе города. На участке 0,51 км двухъярусной набережной предусмотрены малые архитектурные формы и композиции, озеленение, наружное освещение.

Здесь уложили более 8 000 квадратных метров тротуарной плитки белого, серого, терракотового и красного цветов, оборудованы велодорожки с резиновым покрытием и 5 велопарковок, обустроена парковка на 13 машино-мест, установлены 6 модульных клумб. Длина кованого ограждения составила 1337 метров. Для освещения пешеходного пространства набережной и малых архитектурных форм установлено 47 парковых торшерных опор.

Особое внимание уделено озеленению территории – здесь и газонная многолетняя трава, и хвойные деревья. При разработке проекта учитывались требования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Теперь на набережной обеспечено беспрепятственное пребывание и движение всех категорий людей с ОВЗ.

Работы по реконструкции набережной должны завершиться только в 2021 году. Что касается второго этапа, по словам главы Надымского района, работы по проектированию начнутся уже в этом году. Новый проект будет представлен на общественное обсуждение, сообщили в администрации Надымского района.

В своем приветственном обращении к землякам глава Надымского района Леонид Дяченко подчеркнул, что многолетняя мечта надымчан о новом месте отдыха стала реальностью благодаря губернатору Ямала Дмитрия Артюхову, который одобрил реконструкцию набережной и выделение финансов из окружного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU