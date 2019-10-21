Сотня бойцов прошли Школу поисковика в Ноябрьске
В Ноябрьске завершила свою работу Школа поисковика. Ее успешно окончили более 100 бойцов. Ребята прошли тестирование и показали на практике, чему научились за эти дни.
В выпускной для поисковиков день состоялось открытое заседание регионального межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию. Главной его темой стали - подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и поддержка поискового движения.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поблагодарил активистов за их работу и обещал всемерно поддерживать начинания ямальских объединений патриотической и исторической направленности, волонтёров и добровольцев.
Большое внимание развитию и поддержке поискового движения в Ноябрьске уделяет и глава города Алексей Романов. Напомним, не так давно он побывал в гостях у поисковиков в микрорайоне Вынгапуровский. На встрече глава пообещал ребятам подарить новую палатку.
На днях на своей странице в соцсети «ВКонтакте» бойцы сводного отряда «Виталис» продемонстрировали полученный подарок, который им пригодится в поисковой экспедиции. Добавим, что глава города на своей странице в Инстраграм пообещал также сам стать участником поисковой экспедиции.
«Уже в следующем году запланировал поездку с ребятами в поисковую экспедицию», - пишет Алексей Романов в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU