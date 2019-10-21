В Тазовском районе мужчина забил табуреткой обидчика сестры

СЕГОДНЯ 13:54 2019-10-21T14:10:40+03:00

Более 70 раз он ударил навязчивого ухажера

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В Тазовском районе мужчина, заступаясь за двоюродную сестру, убил человека. Он жестоко расправился с обидчиком в июле 2018 года в поселке Газ-Сале.

Компания молодых людей ночью распивала спиртные напитки. В какой-то момент девушка пожаловалась своему брату на навязчивое поведение ухажера. Молодой человек решил проучить нахала. Он нанес обидчику множество ударов кулаками и табуретом с металлическими ножками, а затем, разбив стеклянную бутылку о голову потерпевшего, горлышком от бутылки продолжил наносить удары.

Разгневанный брат никак не мог остановиться. Как установила судебно-медицинская экспертиза, он ударил более 70 раз.

После совершения преступления мужчина лег спать, а проснувшись, переместил тело убитого в бесхозную квартиру по соседству. Через некоторое время он сообщил о случившемся в полицию, при этом выдвинув версию о самообороне. В ходе предварительного следствия его версия опровергнута собранными по делу доказательствами.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU