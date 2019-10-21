На реку Пур вышли вездеходы на воздушной подушке

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-21T13:33:28+03:00

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Работа понтонно-мостовой переправы через реку Пур прекратилась в минувшую субботу, когда ударили морозы и пошла шуга. Теперь пассажиров из микрорайона Коротчаево Нового Уренгоя до посёлка Уренгой Пуровского района и обратно теперь перевозят вездеходы на воздушной подушке.

Как пояснил глава п.г.т. Уренгой Олег Якимов, место, куда весной подходили подушки, забило льдом, поэтому пришлось обустроить другой участок. Судам необходимо более пологое место, чтобы они смогли спускаться. Сейчас пассажиров перевозят два судна на воздушной подушке.

Жителей с уренгойской пропиской переправляют через реку на воздушных подушках бесплатно. Как сообщила администрация посёлка Уренгой, ранее выданные талоны на проезд действуют в течение всего периода движения судов.

ИСТОЧНИК KP.RU