2019-10-21T13:17:07+03:00
Происшествия

На Ямале педофила, изнасиловавшего свою дочь, посадили на 13 лет

С девочкой после происшествия работали психологи
Анна Полякова
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На Ямале педофила, изнасиловавшего свою дочь, посадили на 13 лет Фото: pixabay.comНа Ямале педофила, изнасиловавшего свою дочь, посадили на 13 лет Фото: pixabay.com
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Жителю Тазовского района, который надругался над собственной несовершеннолетней дочерью, зачитали приговор. Его судили по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

В июле 2019 года в одном из сел 36-летний отец-извращенец воспользовался беззащитностью дочки. Пьяный изверг изнасиловал девочку. О произошедшем она рассказала матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Педофила заключили под стражу. В ходе предварительного следствия он признал свою вину. С девочкой работали специалисты. Они проводили реабилитационные мероприятия, в том числе амбулаторную комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, чтобы предотвратить последствия для ее психического состояния в результате совершенного преступления, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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