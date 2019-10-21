Глава Салехарда пообещал ремонт в маневренном фонде выполнить в срочном порядке

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-21T12:57:14+03:00

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Глава Салехарда Алексей Титовский встретился с жильцами аварийного дома, переселенными в маневренный жилфонд. Он побывал в тех квартирах, жильцы которых обратились с просьбой о помощи в проведении ремонта. В одной из них ванная комната находится в неудовлетворительном состоянии. Привести в порядок своими силами жильцы не могут. Похожая ситуация и во втором жилье, здесь также проблемы с санузлом и электропроводкой.

Алексей Титовский дал поручение ответственным лицам выполнить необходимый ремонт в квартирах маневренного фонда в срочном порядке и отметил, что лично проконтролирует результат выполненных работ. Представители департамента городского хозяйства пообещали в кротчайшие сроки приступят к ремонту.

- Люди попали в трудную жизненную ситуацию, необходимо сделать все возможное, чтобы сейчас они чувствовали себя комфортно, - отметил градоначальник.

Тем же вечером в мэрии состоялось собрание представителей администрации и жителей аварийного дома по улице Мира 27. Напомним, в ночь с 11 на 12 октября произошёл сход многоквартирного жилого дома со свай. Все жильцы были эвакуированы. Никто не пострадал. Людей в течение часа заселили в гостиницы. Всем нуждающимся предоставлено жилье в маневренном фонде. Для хранения имущества предоставлены складские помещения и грузовой транспорт для его перевозки.

Алексей Титовский предложил встретиться через месяц, тогда будет полная информация о том, сколько людей необходимо переселять в новое жилье, и о сумме денежных компенсаций. Сейчас у людей есть время собрать необходимые документы и написать заявления в соответствующие структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU