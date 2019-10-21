2019-10-21T12:57:14+03:00
Общество

Глава Салехарда пообещал ремонт в маневренном фонде выполнить в срочном порядке

Новый мэр дал поручение ответственным лицам
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Салехарда пообещал ремонт в маневренном фонде выполнить в срочном порядке Фото: salekhard.orgГлава Салехарда пообещал ремонт в маневренном фонде выполнить в срочном порядке Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Глава Салехарда Алексей Титовский встретился с жильцами аварийного дома, переселенными в маневренный жилфонд. Он побывал в тех квартирах, жильцы которых обратились с просьбой о помощи в проведении ремонта. В одной из них ванная комната находится в неудовлетворительном состоянии. Привести в порядок своими силами жильцы не могут. Похожая ситуация и во втором жилье, здесь также проблемы с санузлом и электропроводкой.

Алексей Титовский дал поручение ответственным лицам выполнить необходимый ремонт в квартирах маневренного фонда в срочном порядке и отметил, что лично проконтролирует результат выполненных работ. Представители департамента городского хозяйства пообещали в кротчайшие сроки приступят к ремонту.

- Люди попали в трудную жизненную ситуацию, необходимо сделать все возможное, чтобы сейчас они чувствовали себя комфортно, - отметил градоначальник.

Тем же вечером в мэрии состоялось собрание представителей администрации и жителей аварийного дома по улице Мира 27. Напомним, в ночь с 11 на 12 октября произошёл сход многоквартирного жилого дома со свай. Все жильцы были эвакуированы. Никто не пострадал. Людей в течение часа заселили в гостиницы. Всем нуждающимся предоставлено жилье в маневренном фонде. Для хранения имущества предоставлены складские помещения и грузовой транспорт для его перевозки.

Алексей Титовский предложил встретиться через месяц, тогда будет полная информация о том, сколько людей необходимо переселять в новое жилье, и о сумме денежных компенсаций. Сейчас у людей есть время собрать необходимые документы и написать заявления в соответствующие структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанам рассказали, почему нужно участвовать в конкурсе «Лидеры России»
В Тазовском районе мужчина забил табуреткой обидчика сестры
На реку Пур вышли вездеходы на воздушной подушке
На Ямале педофила, изнасиловавшего свою дочь, посадили на 13 лет
В Ноябрьске оштрафовали 28 шумных горожан, раздражавших соседей
В Новом Уренгое задержали мошенника, продававшего виртуальные автозапасти
Таркосалинцы оценят качество благоустройства новых парков и площадок
В Лабытнанги спасти вмёрзшего в лёд лебедя
Ямальцы стали финалистами конкурса дворового футбола «Уличный красава»
В Салехарде запретили выходить на лед
Ямальские почтовики завершат речную навигацию 22 октября
Юные ямальцы уехали в Артек за медалями
В Ноябрьске дорогу не поделили две иномарки
В Надыме открылся виртуальный концертный зал
Ноябрьске врачи впервые на Ямале провели уникальную операцию
Пять талантливых ямальских ребят получили по 100 тысяч рублей
На трассе Сургут-Салехард погиб пассажир легковушки
В Новом Уренгое при пожаре в общежитии пострадали четыре человека
Глава Ямала подарил многодетной семье машину с историей
Погода на Ямале 21 октября: -1 ... -3 градуса
Ямальским чиновникам запретили хранить деньги в зарубежных банках
Новоуренгойцы решают, куда поставить стелу «Город газодобытчиков и строителей»
Побережье Ямала стало лежбищем для тысячи моржей
Переселенные из аварийного дома салехардцы недовольны ремонтом предоставленных квартир
Ямалец перевел деньги за товар, но так и не дождался посылки
Погода на Ямале 20 октября: солнечно и без осадков