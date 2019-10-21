В Ноябрьске оштрафовали 28 шумных горожан, раздражавших соседей

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-21T12:37:59+03:00

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В Ноябрьске за нарушение тишины и покоя в отведенные часы за девять месяцев оштрафовали 28 человек на общую сумму более 30 тысяч рублей. 257 горожанам было вынесено административное наказание в виде предупреждения. Административная комиссия Ноябрьска подвела итоги за истекший период 2019 года. Всего за это время было рассмотрено 320 протоколов, сообщили в администрации города.

В преддверии ноябрьских праздничных и выходных дней административная комиссия напоминает: запрещено шуметь с 23:00 до 7:00 следующего дня по местному времени с понедельника по пятницу и с 23:00 до 9:00 следующего дня в выходные дни (суббота и воскресенье), а также в нерабочие праздничные дни.

Кстати, Большинство посетителей портала «Живем на Севере» высказались за то, чтобы жителям периодически напоминали о соблюдении правил. Опрос проходил в октябре.

За нарушение требований закона предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа, который может достигать 200 000 рублей. Кроме того, повторное правонарушение, совершенное в течение года, влечет увеличение штрафа до 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU