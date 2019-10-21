В Новом Уренгое задержали мошенника, продававшего виртуальные автозапасти
Новоуренгойские полицейские установили мошенника, обманувшего местного жителя. Аферист «работал» дистанционно. Он размещал объявления о продаже автозапчастей на сайте бесплатных объявлений и просил внести плату за товар. После поступления оплаты сообщал потерпевшим о том, что товар отправлен и переставал выходить на связь. В результате новоуренгоец отдал интернет-мошеннику 60 600 рублей.
Личность злоумышленника установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 29-летний житель республики Башкортостан.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительно ущерба гражданину». Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Подозреваемый вину признает полностью. С него взяли подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU