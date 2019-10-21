Таркосалинцы оценят качество благоустройства новых парков и площадок

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-21T11:12:18+03:00

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Жителям Тарко-Сале Пуровского района предлагают оценить качество работ по благоустройству общественных территорий города, выполненных в рамках программы «Комфортная городская среда» в последние два года. Опрос проводится на портале «Живем на Севере».

Напомним, с прошлого года специалисты городского хозяйства трудились над созданием Парка Здоровья по улице Ленина, и детской спортивной площадке возле дома 43 по улице Республики.

В этом году благоустроенные общественные территории удвоились: город украсили детская спортивно-игровая площадка по улице Труда и многофункциональная дорожка с местами для отдыха в Прибрежном парке по улице Русской, сообщили в администрации Пуровского района.

Специалисты департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения просят горожан оценить результаты благоустройства этих объектов по пятибалльной шкале.

ИСТОЧНИК KP.RU