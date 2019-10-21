2019-10-21T11:12:18+03:00
Общество

Таркосалинцы оценят качество благоустройства новых парков и площадок

Горожане выставят оценки по пятибалльной шкале
Анна Полякова
Поделиться:
Таркосалинцы оценят качество благоустройства новых парков и площадок Фото: puradm.ruТаркосалинцы оценят качество благоустройства новых парков и площадок Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

Жителям Тарко-Сале Пуровского района предлагают оценить качество работ по благоустройству общественных территорий города, выполненных в рамках программы «Комфортная городская среда» в последние два года. Опрос проводится на портале «Живем на Севере».

Напомним, с прошлого года специалисты городского хозяйства трудились над созданием Парка Здоровья по улице Ленина, и детской спортивной площадке возле дома 43 по улице Республики.

В этом году благоустроенные общественные территории удвоились: город украсили детская спортивно-игровая площадка по улице Труда и многофункциональная дорожка с местами для отдыха в Прибрежном парке по улице Русской, сообщили в администрации Пуровского района.

Специалисты департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения просят горожан оценить результаты благоустройства этих объектов по пятибалльной шкале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанам рассказали, почему нужно участвовать в конкурсе «Лидеры России»
В Тазовском районе мужчина забил табуреткой обидчика сестры
На реку Пур вышли вездеходы на воздушной подушке
На Ямале педофила, изнасиловавшего свою дочь, посадили на 13 лет
Глава Салехарда пообещал ремонт в маневренном фонде выполнить в срочном порядке
В Ноябрьске оштрафовали 28 шумных горожан, раздражавших соседей
В Новом Уренгое задержали мошенника, продававшего виртуальные автозапасти
В Лабытнанги спасти вмёрзшего в лёд лебедя
Ямальцы стали финалистами конкурса дворового футбола «Уличный красава»
В Салехарде запретили выходить на лед
Ямальские почтовики завершат речную навигацию 22 октября
Юные ямальцы уехали в Артек за медалями
В Ноябрьске дорогу не поделили две иномарки
В Надыме открылся виртуальный концертный зал
Ноябрьске врачи впервые на Ямале провели уникальную операцию
Пять талантливых ямальских ребят получили по 100 тысяч рублей
На трассе Сургут-Салехард погиб пассажир легковушки
В Новом Уренгое при пожаре в общежитии пострадали четыре человека
Глава Ямала подарил многодетной семье машину с историей
Погода на Ямале 21 октября: -1 ... -3 градуса
Ямальским чиновникам запретили хранить деньги в зарубежных банках
Новоуренгойцы решают, куда поставить стелу «Город газодобытчиков и строителей»
Побережье Ямала стало лежбищем для тысячи моржей
Переселенные из аварийного дома салехардцы недовольны ремонтом предоставленных квартир
Ямалец перевел деньги за товар, но так и не дождался посылки
Погода на Ямале 20 октября: солнечно и без осадков