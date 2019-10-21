2019-10-21T11:02:02+03:00
Общество

В Лабытнанги спасти вмёрзшего в лёд лебедя

Птицу передали экологам
Анна Полякова
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В Лабытнанги спасти вмёрзшего в лёд лебедя Фото: группа " Лабытнанги Info" vk.comВ Лабытнанги спасти вмёрзшего в лёд лебедя Фото: группа " Лабытнанги Info" vk.com
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Жители Лабытнанги забили тревогу, когда увидели на реке вмерзшего в застывший водоем лебедя. Сообщение появилось в социальной сети «ВКонтакте» 20 октября. Горожанка, опубликовавшая фотографию несчастной белокрылой птицы в группе «Лабытнанги Info», просила отозваться неравнодушных земляков и помочь лебедю выбраться из ледяных оков.

Она предположила, что птица ранена, и рассказала, что уже были попытки подойти к лебедю поближе, но не удалось до него добраться слишком далеко от берега.

«Кто знает, какие службы у нас в городе спасают животных? Местонахождение: дорога на паромную переправу, со стороны город, не доезжая до стоящего поезда на рельсах!» — уточнила женщина.

группа " Лабытнанги Info" vk.com

группа " Лабытнанги Info" vk.com

В результате нашлись добровольцы, которые смогли спасти лебедя. Директор Молодежного центра Игорь Воробьев рассказал, что операция по спасению раненой птицы прошла успешно. Кстати, в этот же день еще одного лебедя спас от гибели неравнодушный житель города.

группа " Лабытнанги Info" vk.com

группа " Лабытнанги Info" vk.com

- Администрация города связалась с Алексеем Рудковским, директором окружного Молодежного центра технологий занятости, который несколько лет был лидером межрегиональной общественной экосоциологической организации «GREEN ARCTIC». И дальше будет сделано всё, что потребуется, чтобы спасти жизнь этим птицам, - рассказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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