2019-10-21T10:37:17+03:00
Общество

Ямальцы стали финалистами конкурса дворового футбола «Уличный красава»

Анна Полякова
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Ямальцы стали финалистами конкурса дворового футбола «Уличный красава» Фото: yanao.ruЯмальцы стали финалистами конкурса дворового футбола «Уличный красава» Фото: yanao.ru
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Футбольная команда «СОЮЗ» из Красноселькупского района представит в финале Всероссийского конкурса «Уличный красава» будет защищать честь всего Уральского федерального округа. Матчи стартуют первого ноября в Москве, сообщает правительство ЯНАО.

Главным призом турнира станет футбольная площадка. Ее установят в поселке победителей. Эту возможность футболистам-любителям дала победа в межрегиональном этапе, где участвовали 12 команд из всех субъектов УрФО: Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов.

Определяющее условие этих соревнований - играют команды, в состав которых входят юноши, которые не являются воспитанниками спортивных школ всех категорий и не зарегистрированные в Единой информационной аналитической системе Российского футбольного союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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