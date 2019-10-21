В Салехарде запретили выходить на лед

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-21T10:04:47+03:00

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На водных объектах города Салехарда 21 октября сотрудники управления по делам ГОЧС установили знаки о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на лед. Как пояснили в администрации ямальской столицы, предупреждающие таблички выставили в рамках подготовки к периоду ледостава, поскольку первый лед очень коварен, и выход на него категорически запрещен.

По информации пресс-центра ГУ МЧС России по ЯНАО, на Ямале жертвами тонкого льда только за прошедшие дни стало пять человек, из них двое детей.

Становление льда на водоемах происходит неравномерно, и если в одном месте он может выдержать вес человека, то в другом – с легкостью проломиться. Основными причинами гибели людей, особенно тундровиков в зимний период, становится использование снегоходов до установления прочного покрова.

Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда. Лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустарников. Крайне опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами.

ИСТОЧНИК KP.RU